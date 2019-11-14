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14 ноября • обновлено в 15:42
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/ Жизнь столицы

Пришли за 400 грн и кофе: участники митинга в Киеве случайно признались, что они — массовка. Видео

1.6т
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На митинг под стенами Национального банка Украины в Киеве людей организованно собирали кураторы и обещали им за это денежное вознаграждение в 400 гривен.

Как удалось узнать корреспонденту OBOZREVATEL, в основном на него пришли студенты и пенсионеры. По их словам, установленную таксу они получат, если простоят в массовке с 8 утра до 17:00 вечера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также людей предупредили, что, возможно, им придется выйти на постановочную забастовку еще раз – 15 ноября. Желающих организаторы записывают в списки прямо на месте.

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Примечательно, что люди, пришедшие на демонстрацию, не могут ответить, против чего они протестуют. Так, большинство из них уклончиво говорит, что вышли против коррупции и ссылаются на надписи на своих баннерах. Кроме того, много митингующих выстраиваются в очередь за бесплатным кофе.

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Постановочный митинг под НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Крещатике утром 14 ноября собрался митинг против введения рынка земли в Украине. В соцсетях появилось множество скринов-доказательств того, что его участникам предлагается оплата.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Место
Украина Киев
Тег
Национальный банк Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
чтоб свидомые вышли на митинг бесплатно???да,не в жисть....
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так на внaУкраине всегда все протесты оплачены, разве нет?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Он Алекс, не кремлёвский, не тролль, из Латвии
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, разве ты не троль кремльвский с на России ?
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