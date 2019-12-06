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6 декабря • обновлено в 16:53
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/ Жизнь столицы

"Собиратели земель": как беспредельно уничтожают Киев

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Застройка Киева все больше приобретает беспредельный характер. Уверенность в способности "порешать" подталкивает бизнес к "освоению" новых земель.

Очередной скандал – строительство возле метро "Харьковская".

Подробнее – в нашем материале.

Работают ударными темпами

После публикации OBOZREVATEL о том, что стройка трех объектов торговли вблизи охранной зоны метро может повредить станцию, полиция открыла уголовное производство по ст. 364-1 УК. Звучит статья так: "злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы".

Несмотря на это, строительные работы продолжаются (для просмотра видео с дрона проскролльте вниз).

Стройка возле м. "Харьковская" в Киеве: Объект №1 расположен в нескольких десятках метров от входа на саму станцию. Рядом стоянка междугородних маршруток Объект №2 находится со стороны озера Вырлица Объект №3 – рядом с озером Лебединое

Стройка возле м. "Харьковская" в Киеве:

Объект №1 расположен в нескольких десятках метров от входа на саму станцию. Рядом стоянка междугородних маршруток

Объект №2 находится со стороны озера Вырлица

Объект №3 – рядом с озером Лебединое

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Объект №1 с четной стороны Бажана около остановки междугородних маршруток с момента нашей последней публикации в сентябре вырос на целый этаж. В нем появилась крыша и окна.

Фото комплекса возле остановки маршруток в сентябре

Фото комплекса возле остановки маршруток в сентябре

И 6 декабря...

И 6 декабря...

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Растет и здание №2 по соседству, со стороны озера Вырлица. Если ранее там был котлован, но то теперь строители возводят второй этаж.

Фото строительной площадки со стороны о. Вырлица в сентябре

Фото строительной площадки со стороны о. Вырлица в сентябре

И 6 декабря...

И 6 декабря...

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Медленнее всего строится объект №3 через дорогу, рядом с озером Лебединое. Сегодня там устанавливают опоры

Стройка со стороны о. Лебединое

Стройка со стороны о. Лебединое

Но судя по темпам, строительство комплекса – вопрос времени. Если, конечно, ничто не помешает.

Кстати, в Киеве уже был прецедент со стройкой рядом с метро "Театральная" (ул. Б. Хмельницкого, 7). В результате скандальное здание передали городу. С 2012 года там расположен Музей истории Киева.

Хочется верить, что в отношении застройки на "Харьковской" правоохранители доведут дело до логического конца в интересах города и киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Строительство трех объектов торговли рядом с метро "Харьковская" уже сейчас дает серьезную дополнительную нагрузку на транспортный узел пр. Бажана – ул. Ревуцкого. С четной стороны проспекта на небольшой территории паркуются десятки городских и междугородних маршруток. Некоторые водители даже высаживают пассажиров непосредственно на проезжей части.

  • Ранее власти планировали на этом месте строительство транспортного пересадочного узла.

  • Из открытых источников известно, что застройщиками объектов торговли возле метро "Харьковская" являются: ООО "Сан Иннотех", ООО "Буд-Инвест Маркет" и ООО "Магистраль-Буд ЛТД".

  • В 2009-м участки возле станции метро"Харьковская" были переданы командой тогда еще мэра Леонида Черновецкого в аренду. Обратим внимание, что строительные работы начались спустя девять лет после передачи в аренду. Это является нарушением законодательств.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
застройщик криминал Национальная полиция Украины
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