"Собиратели земель": как беспредельно уничтожают Киев

Застройка Киева все больше приобретает беспредельный характер. Уверенность в способности "порешать" подталкивает бизнес к "освоению" новых земель.

Очередной скандал – строительство возле метро "Харьковская".

Подробнее – в нашем материале.

Работают ударными темпами

После публикации OBOZREVATEL о том, что стройка трех объектов торговли вблизи охранной зоны метро может повредить станцию, полиция открыла уголовное производство по ст. 364-1 УК. Звучит статья так: "злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы".

Несмотря на это, строительные работы продолжаются (для просмотра видео с дрона проскролльте вниз).

Стройка возле м. "Харьковская" в Киеве: Объект №1 расположен в нескольких десятках метров от входа на саму станцию. Рядом стоянка междугородних маршруток Объект №2 находится со стороны озера Вырлица Объект №3 – рядом с озером Лебединое

Объект №1 с четной стороны Бажана около остановки междугородних маршруток с момента нашей последней публикации в сентябре вырос на целый этаж. В нем появилась крыша и окна.

Фото комплекса возле остановки маршруток в сентябре

И 6 декабря...

Растет и здание №2 по соседству, со стороны озера Вырлица. Если ранее там был котлован, но то теперь строители возводят второй этаж.

Фото строительной площадки со стороны о. Вырлица в сентябре

И 6 декабря...

Медленнее всего строится объект №3 через дорогу, рядом с озером Лебединое. Сегодня там устанавливают опоры

Стройка со стороны о. Лебединое

Но судя по темпам, строительство комплекса – вопрос времени. Если, конечно, ничто не помешает.

Кстати, в Киеве уже был прецедент со стройкой рядом с метро "Театральная" (ул. Б. Хмельницкого, 7). В результате скандальное здание передали городу. С 2012 года там расположен Музей истории Киева.

Хочется верить, что в отношении застройки на "Харьковской" правоохранители доведут дело до логического конца в интересах города и киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Строительство трех объектов торговли рядом с метро "Харьковская" уже сейчас дает серьезную дополнительную нагрузку на транспортный узел пр. Бажана – ул. Ревуцкого. С четной стороны проспекта на небольшой территории паркуются десятки городских и междугородних маршруток. Некоторые водители даже высаживают пассажиров непосредственно на проезжей части.

Ранее власти планировали на этом месте строительство транспортного пересадочного узла.

Из открытых источников известно, что застройщиками объектов торговли возле метро "Харьковская" являются: ООО "Сан Иннотех", ООО "Буд-Инвест Маркет" и ООО "Магистраль-Буд ЛТД".

В 2009-м участки возле станции метро"Харьковская" были переданы командой тогда еще мэра Леонида Черновецкого в аренду. Обратим внимание, что строительные работы начались спустя девять лет после передачи в аренду. Это является нарушением законодательств.

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