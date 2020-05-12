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12 мая • обновлено в 16:36
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У украинского узника Кремля заподозрили коронавирус: анализы сделать не дают

1.1т
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У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука заподозрили коронавирус COVID-19, но в России его не обеспечили ни необходимой медицинской помощью, ни средствами защиты.

Об этом написала уполномоченное ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, у мужчины есть симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.

Денисова уточнила, что существенное ухудшение состояния здоровья Бугайчука произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". Там мужчину поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, потому что российские врачи сообщили, что он контактировал с больным коронавирусом.

"Администрация "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве", где содержится Сергей, до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью – не сделано ни одного анализа. Кроме того, не обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфектором", – подчеркнула она.

У украинского узника Кремля заподозрили коронавирус. Иллюстрация

У украинского узника Кремля заподозрили коронавирус. Иллюстрация

"Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального Закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", – добавила Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры для надлежащего медико-санитарного обеспечения Бугайчука с учетом рекомендаций ВОЗ и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также получения им средств индивидуальной защиты и необходимого лечения.

"Обращаюсь к международному сообществу продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права, не нарушать права наших сограждан и способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля", – подчеркнула Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с семьями украинских граждан, которых незаконно удерживают в плену на временно оккупированных территориях. Он пообещал, что работа по освобождению будет продолжаться до тех пор, пока последний заключенный не окажется дома.

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто такой Сергей Бугайчук? про преступников Турчинов, Яценюк, Порошенко, Парубий знаю, про Бугайчука не знаю... что он натворил?
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