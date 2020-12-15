У Офиса президента протестующие предприниматели зажгли файеры. Видео

Алексей Титофф Жизнь столицы 12:37, 15.12.2020 Обновлено: 12:59, 15.12.2020

Во вторник, 15 декабря, в центре Киева участники движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" зажгли файеры возле Офиса президента Украины.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие зажгли дымовые шашки в цвет национального флага – синего и желтого.

После ОП митингующие направились вниз по улице Крещатик к Бессарабскому рынку, а после по Грушевского направились к зданию Верховной Рады.

Напомним, что на митинге предприниматели требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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