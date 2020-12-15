У Офиса президента протестующие предприниматели зажгли файеры. Видео
Во вторник, 15 декабря, в центре Киева участники движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" зажгли файеры возле Офиса президента Украины.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие зажгли дымовые шашки в цвет национального флага – синего и желтого.
После ОП митингующие направились вниз по улице Крещатик к Бессарабскому рынку, а после по Грушевского направились к зданию Верховной Рады.
Напомним, что на митинге предприниматели требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.
Ранее OBOZREVATEL писал:
1 декабря Рада приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
В тот же день под Радой собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, затем пошли маршем в сторону Майдана и перекрыли Крещатик. В итоге Рада отсрочила введение кассовых аппаратов.
Принятие такой нормы учета – требование МВФ. Кроме того, отсрочка оставит в тени сотни тысяч ФЛП.
Добавим, что с 14 декабря в Украине выплаты для физических лиц предпринимателей и наемных сотрудников из-за карантина можно получить с помощью приложения "Дія".