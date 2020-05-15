У одного из младенцев, которые были рождены от суррогатных матерей и которых обнаружили в квартире жилого дома Киева в апреле, подтвердили коронавирус COVID-19.

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Об этом написала ТСН со ссылкой на собственные источники. Так, еще в апреле в квартире хостельного типа в Соломенском районе города правоохранители обнаружили пятерых малышей.

Позже новорожденным сделали ПЦР-тесты. Они, как и другие анализы, были необходимы для передачи в дом малыша.

У новорожденного от суррогатной матери в Киеве обнаружили коронавирус. Иллюстрация

Так, по данным журналистов, у одного ребенка оказался положительный результат на COVID-19. В то же время отмечается, что у него не было никаких симптомов. По состоянию на утро 15 мая другие новорожденные находились в детском доме.

В инфекционной больнице подтвердили, что малыш действительно имеет положительный тест на коронавирус, и заверили, что состояние ребенка – стабильное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группу лиц обвинили в том, что она под видом суррогатного материнства незаконно отправляла за границу новорожденных детей.