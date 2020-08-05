У двух заместителей главы Киевской ОГА обнаружили коронавирус

У двух заместителей главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook. Отмечается, что круг контактных лиц уже выяснили, им сделали ПЦР-тесты. В результате других случаев COVID-19 не обнаружили.

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем (4 августа. – Ред.) наличие коронавируса у двух заместителей главы КОДА", – говорится в посте.

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