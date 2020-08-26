У депутата Киевсовета обнаружили COVID-19

У депутата Киевского городского совета Константина Ялового обнаружили коронавирус.

Об этом сам чиновник написал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, по состоянию на 26 августа он чувствовал себя неплохо.

"Друзья, вчера пришел результат теста на коронавирус. Позитивный", – отметил депутат.

Яловой написал, что решил сделать тест, учитывая общую ситуацию с заболеваемостью. В результате у него таки обнаружили вирус.

"Как сознательный человек остаюсь на самоизоляции. Все, с кем контактировал последние дни, прошу будьте очень внимательными к себе. Надеюсь, что у вас будет все хорошо... Работаю дистанционно", – добавил чиновник.

Яловой написал, что у него обнаружили коронавирус Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано лишь 95 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 26 августа в столице уже 12 248 случаев COVID-19.