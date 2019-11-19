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19 ноября • обновлено в 11:30
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/ Жизнь столицы

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

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Во вторник, 19 ноября, в Киеве за густого тумана до середины дня продержится плохая видимость.

Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

"Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и меньше", – говорится в нем.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

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Как сообщал OBOZREVATEL, туман в октябре и ноябре уже стал привычным явлением для Киева. В то же время с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе города преобладала норму. За этот период в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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