Во вторник, 19 ноября, в Киеве за густого тумана до середины дня продержится плохая видимость.
Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.
"Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и меньше", – говорится в нем.
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, туман в октябре и ноябре уже стал привычным явлением для Киева. В то же время с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе города преобладала норму. За этот период в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.
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