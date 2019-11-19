Киев накроет густой туман: синоптики дали прогноз

В среду, 20 ноября, Киев снова накроет густой туман. Из-за этого на дорогах города будет плохая видимость.

Явление будет наблюдаться только утром. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

"Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и меньше", – говорится в сообщении.

Киев накроет густой туман

Также на официальном портале Киева водителям дали рекомендации по управлению авто в тумане:

следует снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, туман в октябре и ноябре стал привычным явлением для киевлян. Впрочем, с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе города преобладала норму. За это время в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.

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