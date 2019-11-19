Киев накроет густой туман: синоптики дали прогноз

В среду, 20 ноября, Киев снова накроет густой туман. Из-за этого на дорогах города будет плохая видимость.
Явление будет наблюдаться только утром. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.
"Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и меньше", – говорится в сообщении.
Киев накроет густой туман
Также на официальном портале Киева водителям дали рекомендации по управлению авто в тумане:
следует снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал OBOZREVATEL, туман в октябре и ноябре стал привычным явлением для киевлян. Впрочем, с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе города преобладала норму. За это время в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.