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19 ноября • обновлено в 16:04
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/ Жизнь столицы

Киев накроет густой туман: синоптики дали прогноз

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В среду, 20 ноября, Киев снова накроет густой туман. Из-за этого на дорогах города будет плохая видимость.

Явление будет наблюдаться только утром. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

"Ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и меньше", – говорится в сообщении.

Киев накроет густой туман

Киев накроет густой туман

Также на официальном портале Киева водителям дали рекомендации по управлению авто в тумане:

  • следует снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

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  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, туман в октябре и ноябре стал привычным явлением для киевлян. Впрочем, с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе города преобладала норму. За это время в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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