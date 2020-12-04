В Киеве объявлен ''желтый'' уровень опасности из-за погоды

Погода в Киеве до конца суток будет туманной с видимостью 200-500 м. На дорогах ожидается гололед (І уровень опасности, желтый).

Водителям во время гололеда нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также советуют ездить с включенными габаритными огнями, cообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

''При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума'', – говорят в КГГА

Запрещено использовать автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам во время гололеда:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, удар, направленный на вас уменьшит свою силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 3 декабря фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве. Показатели превышают норму почти в 3 раза.