Туман и видимость 200 м: в Киеве начались массовые задержки авиарейсов

В Киеве и области 22 октября из-за сильного тумана в аэропортах начались массовые задержки рейсов. Некоторые самолеты вынужденно отправили на посадку в другие города.

В аэропорту им. Сикорского, также известного как "Жуляны", с 9 утра задержали рейс до Днепра и Одессы, с 11:45 до 12:50 отложили рейс до Гамбурга. Вовсе отменены перелеты до Рима, Варшавы и Берлина, однако на сайте аэропорта не уточнили, связано ли это с погодными условиями.

iev.aero

В аэропорту "Борисполь" с начала суток перенесены почти все рейсы прилета. Задержки составили от 10 минут и больше. Как сообщил OBOZREVATEL собственный источник, находившийся в аэропорту, борт Хайкоу – Алматы – Киев, который должен был приземлиться в 9:10 в терминале F, был отправлен в Харьков.

По данным ГосЧС в Киеве, из-за тумана видимость утром 22 октября составила всего от 200 до 500 метров.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 21 октября значительную часть суток сохраняется сильный туман и плохая видимость. Погодные условия оценили как первый, "желтый" уровень опасности.

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