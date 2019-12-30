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30 декабря • обновлено в 06:13
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/ Жизнь столицы

"Цирк моего детства!" Появились впечатляющие архивные фото центра Киева

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В сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

Кадр 1967 года опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. А OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как с годами менялся цирк и площадь вокруг него (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"1967, площадь Победы", – прокомментировал автор поста.

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

В комментариях под фото киевляне поделились своими кадрами места и вспомнили, какими цирк и площадь были когда-то.

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"Раньше вечерний цирк выглядел очень красиво... А сейчас какое позорище с баннером на колоннах", "В детстве манеж и купол цирка казались огромными, когда привел уже своего сына – маленькими", "А я на ул. Чкалова (Теперь Олеся Гончара . – Ред.) выросла, училась, а мама работала в цирке", "Все было прекрасно, как только могло быть в те времена... Сейчас только цирк не тронули, а всю площадь перестроили... Жаль... ", "В это время мы жили на улице Володарского (Теперь Златоустовская. – Ред.), и в цирк меня родители водили на спектакли очень-очень часто. Киевский цирк – это мое детство", "Цирк моего детства!!!" – написали они.

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

Николай Виноградный

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

Николай Виноградный

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

Николай Николаевич Николенко

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

wikimapia.org

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

wikimapia.org

Национальный цирк Украины в Киеве

Национальный цирк Украины в Киеве

ТСН

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Комментарии пользователей о Национальном цирке Украины в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили архивные фотографии исторического здания в Киеве, когда-то крупнейшей закрытой площадки на территории СССР – Центрального крытого рынка, который в народе получил название Сенной базар.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Одни ватники... Все же знают, что ничего хорошего при СССР не было... все сидели по ГУЛАГам и голодовали.
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