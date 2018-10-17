Центр Киева сковали пробки: карта ''красных'' улиц

В центральной части Киева 17 октября образовались серьезные пробки. Затруднение движения связано с митингом членов профсоюзов, которые требуют под стенами Кабинета министров и Рады повышения минимальной заработной платы и социальных выплат.
По данным Google-карт, участники демонстрации перекрыли ул. Грушевского перед зданием парламента. Там "красный" участок длится от метро "Арсенальная" и до Европейской площади.
Тянется также параллельная Институтская и прилегающая к ней улица Шелковичная. Таким образом, движение в правительственном квартале фактически заблокировано.
"Информатор"
Также пробки образовались и на подъезде к центру столицы: проспект Победы, переходящий в бульвар Шевченко, тянется до самой Бессарабской площади.
Также затруднено движение транспорта неподалеку метро "Лукьяновская".
Как писал OBOZREVATEL, 11 октября в Киеве участники организации "Авто Евро Сила" умышленно блокировали движение на дорогах. Таким образом они пытались добиться снижения цен на бензин и топливо для авто.
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