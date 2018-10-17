Центр Киева сковали пробки: карта ''красных'' улиц

В центральной части Киева 17 октября образовались серьезные пробки. Затруднение движения связано с митингом членов профсоюзов, которые требуют под стенами Кабинета министров и Рады повышения минимальной заработной платы и социальных выплат.

По данным Google-карт, участники демонстрации перекрыли ул. Грушевского перед зданием парламента. Там "красный" участок длится от метро "Арсенальная" и до Европейской площади.

Тянется также параллельная Институтская и прилегающая к ней улица Шелковичная. Таким образом, движение в правительственном квартале фактически заблокировано.

"Информатор"

Также пробки образовались и на подъезде к центру столицы: проспект Победы, переходящий в бульвар Шевченко, тянется до самой Бессарабской площади.

Также затруднено движение транспорта неподалеку метро "Лукьяновская".

Как писал OBOZREVATEL, 11 октября в Киеве участники организации "Авто Евро Сила" умышленно блокировали движение на дорогах. Таким образом они пытались добиться снижения цен на бензин и топливо для авто.