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3 февраля • обновлено в 14:39
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Центр Киева перекрыли из-за президентского кортежа: впечатляющее видео

5.1т
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В центре Киева, возле станции метро "Арсенальная", 3 февраля засекли огромный кортеж. Вероятно, им передвигался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с рабочим визитом.

О кортеже сообщили на странице "Киев Live" в Teleram. Также было опубликованно соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли возле "Арсенальной". Сам Эрдоган передвигается в бронированном Mercedes-Maybach S-Class", – говорится в посте.

Центр Киева перекрыли из-за президентского кортежа

Центр Киева перекрыли из-за президентского кортежа

Примечательно, что во время движения кортежа правоохранители приостановили движение для других авто по некоторым улицам.

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Пост о кортеже в Киеве

Пост о кортеже в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева засняли необычный кортеж. Он состоял из двух очень ярких и эксклюзивных автомобилей, общая стоимость которых – примерно полмиллиона долларов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина Киев
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