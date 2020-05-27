ТРЦ в Киеве могут открыться уже к концу недели: названы условия

Торгово-развлекательные центры в Киеве готовятся к открытию в рамках снятия карантинных ограничений, так как мэр столицы Виталий Кличко ранее анонсировал, что они могут начать работу уже к концу этой недели.

Со своей стороны в Госпродпотребслужбе Киева подчеркивают, что день возобновления деятельности ТРЦ зависит от общего уровня заболеваемости COVID-19 в городе. А окончательное решение будут принимать в четверг, 28 мая, передает "Сегодня".

Тем временем в заведениях уже проводят дезинфекцию помещений и зон, где собирается много посетителей. А на полу, ступеньках эскалаторов и на стенах клеят информацию о соблюдении дистанции в 1,5 метра и устанавливают дезинфекторы для рук.

ТРЦ в Киеве готовятся к открытию

"Если количество заболеваний и тяжелых случаев будет уменьшаться, то крупные торгово-развлекательные центры сможем открыть уже с 1 июня. Конечно, с условием введения определенных ограничений для посетителей и персонала ТРЦ", – сказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Он отметил, что в первую очередь речь идет об утреннем контроле за персоналом – каждому сотруднику перед началом рабочего дня должны измерять температуру. Помимо этого, на всех входах в здания должны стоять дежурные, которые будут измерять температуру у посетителей. Людей с температурой и явными симптомами простудных заболеваний пускать в торгово-развлекательные центры нельзя. Каждые три часа там должна проводиться дезинфекция помещений, а также установлены урны для использованных масок.

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что большинство столичных ТРЦ готовы к открытию в рамках существующих противоэпидемических ограничений. А решение властями будет принято со дня на день.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров отметил, что ТРЦ в Киеве могут открыть даже 27 мая в рамках ослабления карантина.