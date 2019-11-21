ТРЦ на месте известного рынка в Киеве: в деле выяснился скандальный поворот

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка" на месте одноименных книжного и вещевого рынков.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, написал официальный портал города. По словам Поворозника, заказчику ООО "Б.В." выдали градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на ул. Вербовой, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248.

"Объясню: градостроительные условия и ограничения – это исключительно исходные данные для проектирования, которые не являются разрешением на строительство", – подчеркнул он.

ТРЦ на месте известного рынка в Киеве

Например, документом определено предельную высоту здания – 25 метров, хотя окончательная будет утверждена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий.

Поворозник добавил, что этот участок действительно в 2004 году решением Киевсовета был передан в аренду ООО "Солидарность", а в марте 2010 года Киевсовет изменил в договоре аренды ООО "Солидарность" на ООО "Б.В.". Срок аренды продлится до 2035 года.

"Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялось", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось разрешение, которое якобы выдал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации своим приказом от 3.10.2019 года № 1248. В нем речь шла о строительстве ТРЦ на месте книжного и вещевого рынков "Петровка".

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