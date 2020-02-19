Грузовик перекрыл 4 полосы трассы: в Киеве произошло масштабное ДТП. Фото и видео

В Киеве 19 февраля произошла авария с участием тягача с прицепом. В результате движение в сторону центра города оказалось полностью блокировано.

Авария произошла на проспекте Глушкова (Голосеевский район). Об этом говорится в группе "На Теремках" в Facebook". Отмечается, что грузовик перекрыл все четыре полосы (для просмотра видео, проскролльте вниз).

"Зацепил даже немного пешеходную зону", – отметил автор публикации.

О пострадавших не сообщается. Также пока не ясны обстоятельства ДТП.

ДТП на проспекте Глушкова в Киеве

В комментариях интернет-пользователи сообщили, что пробка растянулась на полтора километра.

ДТП на проспекте Глушкова в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года в Украине произошло более 11 тысяч ДТП, в которых погиб 271 человек. Количество жертв на 45 процентов выше чем за аналогичный период прошлого года.

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