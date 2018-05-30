Транспортный коллапс: в Киеве произошло ДТП с фурой

На въезде моста Метро в Киеве столкнулись грузовик и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщил с места происшествия корреспондент OBOZREVATEL, ДТП произошло утром 30 мая. Столкновение не было сильным и грузовик лишь "затер" бус.

Из-за того, что ДТП произошло на узком участке в час пик (было перекрыто две полосы), образовалась большая пробка. Транспорт стоял от моста Метро до моста Патона. Движение в сторону Гидропарка было фактически блокировано. Некоторые водители объезжали затор по газону.

Обстоятельства аварии не известны.

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Водители объезжают затор по газону

Фура "зателра" бус

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