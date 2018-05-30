УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Транспортный коллапс: в Киеве произошло ДТП с фурой

2.2тЧитать новость на украинском

На въезде моста Метро в Киеве столкнулись грузовик и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщил с места происшествия корреспондент OBOZREVATEL, ДТП произошло утром 30 мая. Столкновение не было сильным и грузовик лишь "затер" бус.

Из-за того, что ДТП произошло на узком участке в час пик (было перекрыто две полосы), образовалась большая пробка. Транспорт стоял от моста Метро до моста Патона. Движение в сторону Гидропарка было фактически блокировано. Некоторые водители объезжали затор по газону.

Обстоятельства аварии не известны.

Гугл. Карты

Водители объезжают затор по газону

Фура "зателра" бус

Ранее сообщалось, что под Сумами водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивВойна на дорогах
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПавто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги