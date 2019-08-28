Аппетиты растут: застройщики начали новую атаку на Киев

Любой "свободный" земельный участок в Киеве становится объектом пристального внимания застройщиков. При этом их не особо волнуют проблемы городской инфраструктуры и, соответственно, качество жизни киевлян. Как говорится – ничего личного, чисто бизнес.

Новым яблоком раздора киевляне называют строительство вокруг станции метро "Харьковская" в Дарницком районе. Люди уверены, что плотная застройка данного транспортного узла приведет к большим проблемам. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Какие риски?

Опасения жителей вполне объяснимы. На сегодняшний день строительство ведется на трех участках в непосредственной близости охранной зоны станции метро. Источники OBOZREVATEL утверждают, что данное строительство представляет угрозу для станции.

Кроме того, данная застройка уже сейчас дает серьезную дополнительную нагрузку на транспортный узел: пр. Бажана – ул. Ревуцкого.

Проспект Бажана. Слева ст. метро "Харьковская"

Так, с четной стороны проспекта Бажана на небольшой территории ютятся десятки междугородних маршруток. Некоторые водители даже осуществляют посадку пассажиров на съездах с эстакады, что нередко провоцирует заторы. Это произошло "благодаря" стройке по соседству.

Маршрутки паркуются на транспортной развязке

Строительство возле ст. метро "Харьковская". Возле строительного забора стоят маршрутки, справа пр. Бажана (объект №1)

Заказчик строительства - ООО "Сан Иннотех", директор Грабовляк В. В. Площадь участка 0,67 га (объект №1). Работы ведутся по сооружению 3-этажного здания торговли.

Два других участка, на которых ведутся строительные работы, также расположены в пределах развязки: один со стороны озера Лебединое (объект №2) , другой со стороны озера Вырлица (объект №3).

Строительство со стороны о. Лебединое (объект №2). Земельный участок находится в пользовании ООО "Буд-Инвест Маркет"

Строительство со стороны о. Лебединое (объект №2)

Строительство со стороны о. Вырлица (объект №3)

Строительство со стороны о. Вырлица (объект №3)

Заказчик – ООО "Магистраль-Буд ЛТД". Директор – Читах Ю. В. Площадь - 0,78 га. Строится объект торговли высотой два этажа (объект №3). Завершение строительства запланировано на декабрь нынешнего года.

Злостные нарушители?

По данным СМИ, на упомянутых нами участках ранее планировалось создать транспортный пересадочный узел для автомобилистов (например, многоуровневую парковку). Но, похоже, об этом придется забыть.

Как стало известно, в 2009 году участки возле м. "Харьковская" были переданы командой мэра Леонида Черновецкого в аренду. Обратим внимание, что строительные работы начались спустя девять лет после передачи в аренду. Это является нарушением законодательства. В Гражданском кодексе Украины четко указано, что право пользование земельным участком под застройку прекращается, если участок не застраивается на протяжении трех лет подряд.

Гражданский кодекс Украины

P. S.: Почему участки все это время не застраивались? В нашем случае земля "отстоялась", общественный резонанс к землеотводам при каденции Черновецкого подутих. А сейчас предприимчивые дельцы, похоже, решили открыться.

О том, кто стоит за очередной темной (мутной) застройкой транспортного узла – читайте в нашем ближайшем расследовании.

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