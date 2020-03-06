Транспорт Киева перейдет на QR-билет: где приобрести и как выглядит

С 1 апреля общественный транспорт Киева перейдет на электронный билет. Чтобы один раз проехать в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке, нужно будет приобрести QR-билет.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook. В общем срок действия такого билета – 15 суток.

Транспорт Киева перейдет на QR-билет. Иллюстрация

Какой вид у QR-билета?

Одноразовый QR-билет можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном – на экране смартфона.

В первом случае билет надо поднести к зеркальной части валидатора и дождаться звука. А во втором – необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука, а потом нажать кнопку "Подтвердить использования".

Где купить QR-билет?

В приложении Kyiv Smart City;

В личном кабинете киевлянина;

В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;

С помощью чат-ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook;

А также на станциях метро: Академгородок, Берестейская, Шулявская, Вокзальная, Университет, Театральная, Крещатик, Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Дарница, Лесная, Героев Днепра, Почайна, Майдан Незалежности, Льва Толстого, Дворец Украина, Лыбедская, Голосеевская, Васильковская, Сырец, Золотые Ворота, Кловская, Славутич, Осокорки, Харьковская, Вырлица, Красный Хутор.

Как сообщал OBOZREVATEL, из касс киевского метро в течение февраля убрали банковские терминалы из-за вывода из обращения зеленой карты и внедрения единого электронного билета.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!