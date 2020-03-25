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25 марта • обновлено в 03:48
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Трамваи в центре Киева: в сети показали раритетное фото в тему

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В сети показали раритетное фото трамваев на улице Саксаганского в Киеве в 1970-1980 годах.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он стал еще более актуальным во время ограничения движения почти всего общественного транспорта из-за коронавируса COVID-19 и многочисленных попыток людей любыми способами попасть внутрь маршруток, трамваев и троллейбусов.

На фото видно видно сразу четыре трамвая, несколько легковушек, старинные дома, деревья и довольно огромное количество пешеходов.

Трамваи в центре Киева

Трамваи в центре Киева

Клуб коренного киевлянина

Снимок вызвал наплыв воспоминаний в пользователей сети, поэтому они начали активно комментировать пост.

"В 72-73 годах там в ясли ходил, хлебный магазин на углу, кажется, так и остался, который примыкал к яслям. Нам няньки там покупали сладких петушков, чтобы мы не плакали, когда родители приводили", "Крутая трамвайная сеть была...", "Перекресток с трамваем №8, я на девятом маршруте водителем работал", "Вагон №5840 продолжает трудиться в Подольском трамвайном депо. До 2004 года он "проживал" в Лукьяновском депо", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне игнорировали запрет.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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