Тайны метро Киева попали в сеть: от улиток до "будильщицы"

В сети опубликовали впечатляющие секреты метро в Киеве. Оказывается, что в мраморе на стенах станции “Университет” сохранились останки доисторических организмов, а жетоны когда-то были бумажными.

Такую информацию разместила пресс-служба Киевского метрополитена на платформе Telegra.ph. Публикуем первые шесть тайн.

"Голос метро"

Когда метро в Киеве только начинало свою работу, все объявления и названия станций озвучивались мужским голосом. Чуть позже был проведен эксперимент с женским, но он "провалился".

Так, "голосом метро" в течение двадцати лет был директор Киевского академического театра кукол Николай Петренко. В июне 2016 года мужчина умер, но его голос продолжает объявлять станции.

"Голос метро" в Киеве Николай Петренко Киевский метрополитен

Улитки времен динозавров на станции "Университет"

В мраморе, который использовали для облицовки стен станции “Университет”, сохранились останки доисторических организмов.

Лучше всего крупные срезы раковин древних улиток времен динозавров – аммонитов видны под бюстом писателя Максима Горького.

Улитки времен динозавров на станции "Университет" Киевский метрополитен

Улитки времен динозавров на станции "Университет" в Киеве Киевский метрополитен

"Будильщица"

В метро Киева есть одна из самых редких профессий в мире. Официальное ее название – дежурная дома отдыха локомотивных бригад. Но сами машинисты называют ее "будильщицей".

Ее главное задание – разбудить машинистов, которые выходят на смену утром и ночуют в депо "Оболонь", а еще направить их на медосмотр.

"Будильщица" в метро Киева Киевский метрополитен

Бумажные жетоны

До 1992 года в метро были бумажные билеты, которые после заменили на жетоны. В разное время те были металлическими или пластмассовыми, крупными или мелкими.

Бумажные жетоны в метро Киева Киевский метрополитен

Жетоны в метро Киева Киевский метрополитен

Жизнь метро ночью

После того как последний поезд отправляется в депо, в подземке начинается ночная жизнь. На работу выходит 1,5 тысячи сотрудников метро.

Это сварщики, ремонтники и другой обслуживающий персонал. Они ремонтируют, проверяют и "приводят" станции в порядок. Их работа заканчивается в 4 утра, когда первые утренние поезда готовят к пуску.

Жизнь метро в Киев ночью Киевский метрополитен

Система метро работает, как подводная лодка

Система метро работает, как подводная лодка, которая разделена на отдельные отсеки. Дело в том, что много станций и тоннелей проходят вблизи рек и озер, а поэтому время от времени вода просачивается. Чтобы метро не затопило, на станциях есть ворота, которые герметически блокируют их.

Система метро в Киеве работает, как подводная лодка Киевский метрополитен

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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