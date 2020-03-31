В сети показали самые страшные места в Киеве. Фото

В сети появился топ самых страшных, опасных и таинственных мест в Киеве. Среди них станция метро "Шулявская", телевышка, проспект Победы, замок Ричарда, дом писателя Михаила Булгакова и "труба" на Майдане Незалежности.

Список из этих мест опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина". Он состоит из 13 необычных локаций. Представляем первую часть списка.

Станция метро "Шулявская"

В Киеве возле станции метро "Шулявская" нередко случаются неприятные вещи: драки, пожары. Ходят легенды, что это место всегда было страшным: именно здесь в древние времена люди восстали против князя Игоря, а еще было кладбище животных.

Станция метро "Шулявская" Википедия

Телевышка

Еще в 1960-ых годах на улице Мельникова было уничтожено огромное кладбище, которое находилось в районе телебашни. Есть мнение, что с того времени башня ретранслирует "черную энергию на весь город".

Телевышка в Киеве ua.igotoworld.com

Проспект Победы

На проспекте Победы нередко случаются ДТП. Дело в том, что, по словам геофизика Василия Стеценко, на проспекте есть пять геопатогенных зон, где чаще всего происходят смертельные аварии, но наиболее опасной является та, которая расположена от дома № 142 до дома № 64.

Проспект Победы Погляд

Замок Ричарда

Замок Ричарда был построен по заказу купца Д.Орлова. Через несколько лет мужчину застрелили, а дом – продали. С тех пор существуют слухи о страшном вое по ночам в здании и призраке убитого хозяина. Даже сейчас здание пустует, хоть оно и в хорошем состоянии.

Замок Ричарда life.bodo.ua

Дом Булгакова

О доме писателя Булгакова всегда ходили легенды. Начиная от цифры 13 (это номер дома, количество лет, прожитых в нем мужчиной) и заканчивая видом из окна на не менее таинственную Лысую гору. А еще говорят, что там видели "светящуюся фигуру с рожками".

Дом Булгакова tonkosti.ru

"Труба" на Майдане Незалежности

Есть версия, что в "трубе" (подземный переход) на Майдане Незалежности содержится много темной энергии, и там можно либо зарядиться ею, либо получить вредную привычку. Существует мнение, что в этом месте когда-то было Козье болото, где "жили и даже до сих пор живут черти", а еще там было размещено кладбище.

Майдан Незалежности kiev.zagranitsa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали тайны метро в Киеве. Оказалось, что раз в квартал там проводят "аварийные игры", поручни никогда не дадут уснуть людям, а станции “Театральной” могло вообще не быть.

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