Топ малоизвестных мест на Киевщине для отдыха: куда поехать на выходных

В сети появился список лучших для отдыха на выходных мест на Киевщине. Среди них: пещера Геонавт, затопленная церковь в Гусинцах, банановая ферма в Рожнах, пейзажное село Витачов и голубое озеро в Подгорцах.

Соответствующий топ из малоизвестных локаций собрали журналисты Фактов ICTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пещера Геонавт

Первым местом для посещения на выходных стала именно эта локация. У поселка Ходосовка можно найти довольно большую по размеру пещеру Геонавт, протяженностью около 60 м. Внутри нее есть два тоннеля, где все стены глиняные и украшены древними узорами, надписями. Потеряться там почти невозможно. Вход – свободный.

Пещера Геонавт Википедия

Затопленная церковь в Гусинцах

В 1970-х годах во время строительства Каневского водохранилища были затоплены некоторые поселки. Тогда сохранилась одна церковь – Спасо-Преображенская, 1812 года строительства. Добраться ближе к небольшому зданию в стиле украинского барокко можно через мост или на моторной лодке. Точное расположение – Каневское водохранилище, село Гусинцы. Вход туда также свободный.

Затопленная церковь в Гусинцах ukraine-is.com

Банановая ферма в Рожнах

В селе Рожны построена ферма, где растут экзотические фрукты, например, ананасы, гранаты, бананы, мандарины. В общем – около 50 видов различных тропических растений. Владелец построил ферму для коммерческих целей, однако проводит там экскурсии. Вход – свободный, время работы с 10:00 до 17:00.

Банановая ферма в Рожнах tamtour.com.ua

Пейзажное село Витачов

Витачов – пейзажная локация возле Днепра. Место известное своей историей, в частности, выявленным могильщиком скифской эпохи. Со склонов села открывается красивый вид на Днепр, также там даже в праздничные дни не слишком людно.

Пейзажное село Витачов ukraine-is.com

Голубое озеро в Подгорцах

Лишь в 24 километрах от Киева, в селе Подгорцы, расположено одно большое озеро. Въезд на пляж платный (50 грн с авто), но машину можно оставить неподалеку и дойти туда пешком.

Голубое озеро в Подгорцах kyivmaps.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали список из семи безлюдных (что актуально во время пандемии коронавируса) мест столицы для прогулок.