Топ-чиновник КГГА оправдался за потасовку с полицией: нападения не было

Виктория Довгань Жизнь столицы 17:31, 27.04.2020 Обновлено: 17:42, 27.04.2020

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак оправдался за свой конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.

На своей странице в Facebook чиновник написал, что они якобы задели его превышением служебных полномочий, однако он только проявил эмоции.

"По печально известным событиям. 26 апреля вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение", – написал Слончак.

Задержание Слончака
"Киев оперативный"

"Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!" – уверяет он.

В то же время замглавы КГГА извинился перед общественностью и правоохранителями за свою эмоциональную несдержанность.

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Кияни Жизнь столицы

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