Том Круз в Киеве! Видео с голливудской звездой на "Золотых воротах" поразило украинцев

Голливудского актера Тома Круза, вечером в понедельник, 30 сентября, заметили в метро Киева.

На странице журналистки и создательницы журнала Prime time magazine Ольги Корешковой в Instagram появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На нем запечатлено, как звезда в сопровождении охраны спустился в столичное метро на станции "Золотые Ворота".

Фото с метро Киева Информатор

В конце ролика можно услышать, как он говорит кому-то: "Thank you".

Вскоре на странице Киевского метрополитена в Facebook подтвердили информацию. "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер", – сказано в сообщении.

"Почему же я сегодня не ехала метро?" "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Том Круз", – пишут обескураженные пользователи сети.

Известно, что в ближайшее время в СМИ не сообщалось о прибытии Тома Круза в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус посетила Киев. Артистку заметили жители города в центральном районе.

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