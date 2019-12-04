Последствия ужасны: что известно о дорожном коллапсе под Киевом

Подъезды к Киеву представляют сегодня зону повышенного риска. Проблемы с инфраструктурой наряду с масштабной застройкой приводят к многочисленным ДТП и заторам.
Очередной "точкой кипения" стал участок житомирской трассы между столицей и селом Стоянкой. Неудобные повороты и проблемный перекресток в час пик приводят к коллапсу (для просмотра видео, проскролльте вниз).
"Убойное" место
На перекрестке Гореничи - Стоянка на 22 километре постоянно происходят ДТП, в том числе смертельные.
Перекресток Гореничи - Стоянка
Проблемы с трафиком появились уже в 2010 году одновременно с массовой застройкой близлежащих сел. Постепенно перекресток оброс объектами торговли. Сегодня здесь расположены торговый центр, супермаркеты "Сильпо" и АТБ, большой склад сети магазинов по продаже косметики, АЗС, ресторан, кафе.
Перекресток Гореничи - Стоянка
Типичная ситуация, когда в час пик водители, выезжающие из Стоянки, не пропускают водителей, которые едут в супермаркет. Те в свою очередь блокирует целую полосу. Хуже, когда дорогу перекрывают грузовики, которые регулярно курсируют до Киева.
"Движение на перекрестке сложное. Порой непонятно, кто куда движется. Я сама жду до тех пор, пока меня не пропустят другие водители", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Оксана.
Перекресток Гореничи - Стоянка
Установленные на перекрестке светофоры ситуацию не спасают, по мнению водителей, они создают тянучку.
ДТП на перекрестке Гореничи - Стоянка.
3 ноября в районе перекрестка разбились шесть автомобилей
"Мост Пшонки"
Единственный выход избежать заторов – ввести в эксплуатацию двухуровневую развязку. Начало уже положено. В нескольких сотнях метров от перекрестка расположена недостроенная эстакада, которую местные жители в шутку называют "мостом Пшонки". Будто бы бывший генеральный прокурор Украины, который до бегства в Россию жил в Гореничах, лоббировал строительство.
"Мост Пшонки"
Объект начали возводить в 2012 году и планировали закончить через 18 месяцев, однако потом заморозили. Местным жителям дорожники отвечают, что нет денег.
В прошлом году Государственное агентство автомобильных дорог Украины объявило тендер на строительство ряда развязок под Киевом. В этот список вошел и долгострой Гореничи – Стоянка. Впрочем, когда начнутся работы – неизвестно.
"Мост Пшонки"
Устали от обещаний
Жителей близлежащих сел бездействие дорожников давно достало. На сайте президента люди опубликовали петицию с требованием закончить строительство развязки.
"Тысячи жителей вынуждены ежедневно стоять в пробках, когда едут на работу в столицу и возвращаются вечером домой. Пробки начинаются от метро "Шулявская" и заканчиваются на этом перекрестке", – отметил автор петиции.
Добавим, что от Киева до Стоянки есть несколько поворотов на жилой комплекс "Чайка" и село Белогородка. Из-за большого скопления транспорта там также регулярно происходят ДТП и создаются заторы. Дорожники обещают развязки, но... Этим дело пока и ограничивается.
P. S. В создавшейся ситуации бездействие власти может дорого обойтись украинцам. На дорогах страны сегодня гибнет больше людей, чем на Донбассе.
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