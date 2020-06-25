Тищенко пояснил, почему появился на месте взрыва в Киеве с лимонами

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что приехал с лимонами на место взрыва в жилом доме на Позняках, потому что об этом его якобы попросили врачи.

Об этом он рассказал представителям Telegram-канала PavlovskyNews в четверг, 25 июня.

По словам Тищенко, он прибыл на место ЧП сразу же для того, чтобы "выполнять роль коммуникационного центра".

"Лимоны и лед. Мы привезли лимоны, воду, салфетки, еду..." – рассказал нардеп.

(Видео - Telegram-канала PavlovskyNews)

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