Тищенко оправдался за "бесплатный проезд в маршрутке Киева" и засветился в метро. Видео и фото

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко, который якобы бесплатно прокатился в киевской маршрутке и заявил о "наличии льгот", оправдался за ситуацию.

На своей странице в Facebook он подтвердил, что ездил в общественном транспорте столицы и показал ролик оттуда. В то же время нардеп заявил, что информация о якобы бесплатном пользовании маршруткой – ложная (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Тищенко обратился к журналистам и написал, что они стали "жертвами очередного фейка".

"Понимаю, народный депутат, который не заплатил за проезд 8 грн, – это сенсация, и сенсация фейковая. Мне за целый день вчера (25 мая. – Ред.) никто из вас не позвонил, не спросил ничего о маршрутках города, об их реальном состояние, о том, что говорят люди и водители, чего они ждут", – заявил "слуга народа".

Тищенко оправдался за "бесплатный проезд в маршрутке Киева" Скриншот

"Все, что сняли непонятно где, – это неправда, очередная технология моих оппонентов. Но и заказчикам, и их технологам старого образца даже в голову не приходит, что человек может действовать иначе, не так, как они привыкли", – добавил он.

Также Тищенко показал на видео различия между маршруткой, в которой он ехал, и транспортным средством, водитель которого заявил о бесплатном пользовании нардепом маршруткой.

Примечательно, что "слуга народа" 26 мая "засветился" еще и в метро Киева. Пользователи начали активно комментировать соответствующие фото на странице Pavlovsky News в Facebook.

"А за проезд заплатил?", "Любитель экзотики!", "Еще один клоун", "В метро тоже бесплатно, по-депутатски, проехался?", "Колхозный пиар", – написали они.

Тищенко засветился в метро Киева

Тищенко засветился в метро Киева

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Тищенко якобы бесплатно прокатился в киевской маршрутке, сославшись на "наличие льгот".