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8 ноября • обновлено в 15:41
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/ Жизнь столицы

"Типичная осенняя картина": появился прогноз погоды в Киеве на выходные

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В Киеве на выходных, 9 и 10 ноября, будет теплая осенняя погода. В субботу пройдет дождь, а вот в воскресенье будет сухо. Правда, в столицу Украины вернется порывистый ветер и туман.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Температура воздуха ночью будет около +10 градусов, а днем ожидается потепление до +15...+17 градусов.

"В Киеве в субботу ночью и утром пройдет дождь, днем – без существенных осадков. В воскресенье в столице какие-то осадки – вряд ли, разве что туманы будут делать типичную осеннюю картинку. Ветер – порывистый", – написала Диденко.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Прогноз появился и на сайте Укргидрометцентра. Так, 9 ноября ночная температура будет на уровне +8...+10 градусов, а дневная – поднимется до +15...+17. Все сутки будут идти дожди, ветер – 7-12 м/с.

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Уже 10 ноября в столице Украины ожидается сухая погода. Температура ночью – до +7...+9 градусов, днем – около +15...+17. Ветер – 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Скирншот

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура – за исключением 17 – 23 ноября.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
У нас завтра тоже 17гр.Правда,минус.
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