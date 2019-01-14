''Территория страха'' под Киевом: как остановить череду ДТП

Со дня запуска печально известного светофора на Одесской трассе под Киевом прошло больше месяца. Однако в редакцию OBOZREVATEL продолжают обращаться водители с жалобами на топорность его работы.

Подробнее – в нашей публикации.

"Водителей провоцируют"

Одной из проблем люди считают короткий интервал поворота с крайней левой полосы. Всего три секунды. Такая же ситуация, по их словам, на двух других светофорах по Одесской трассе: в районе Южного кладбища и с. Иванковичи.

"За три секунды успевают проехать два автомобиля, если кто-то зевнул, то и один. Другие водители вынуждены ждать, пока вновь загорится зеленый, и в результате – затор. Водителей провоцируют на то, чтобы они рисковали, стремясь успеть втиснуться в короткий промежуток времени. В итоге – аварии", – говорят автолюбители.

Водители считают, что нужно увеличить интервал до 10 секунд, хотя бы в пиковое время.

Светофор Чабаны – Гатное

Что сделают дорожники

Будет ли пересматриваться цикл работы светофора? Этот вопрос OBOZREVATEL задал заместителю начальника эксплуатационного содержания дорог Службы автомобильных дорог Киевской области Олегу Слободяну.

"Ранее подобных жалоб нам не поступало, но мы готовы рассмотреть этот вопрос. Пусть люди направляют в Службу письмо, мы проведем анализ, и если будет необходимость увеличить цикл работы – включимся и подберем оптимально удобный для всех вариант", – заверил он.

Слободян также добавил, что на перекрестке Чабаны – Гатное планируется включить зеленую стрелку поворота направо. Это, по его словам, даст водителю право выбора: стоять и ждать на разворот в левой полосе или съехал на второстепенную дорогу для разворота.

"Мы уже обратились в полицию, чтобы дали "добро", после чего дадим соответствующие указания подрядчику, то есть максимально разгрузим", – отметил Слободян. Он также добавил, что перед Чабанами установлены ранее обещанные знаки с эффектом "ворот".

№1 – водители могут ожидать зеленый в левой полосе; №2 – либо развернуться на второстепенной дороге после того, как будет добавлена стрелка поворота вправо.

Нерешенные проблемы

Между тем, светофор на "проклятом месте" продолжает "вносить смуту" среди участников дорожного движения, так как до сих пор не решены проблемы, о которых мы ранее сообщали.

- Со стороны Одессы перед перекрестком не установлены дублирующие знаки "Направление движения по полосам".

- Нет дублирующего светофора на пешеходном мосту, из-за чего регулировщик не виден тем, кто движется со стороны Одессы. Вместо этого на мостовом переходе дорожники повесили три знака "Светофорное регулирование".

Как нам объяснили в Службе, если водитель будет ехать 50 км/час – скорость движения в пределах населенного пункта (в данном случае – Чабаны), то проблема с перекрыванием светофора нивелируется.

Но разве все водители придерживаются скоростного режима? Наши журналисты неоднократно проезжали участок с положенной скоростью, и мало кто из водителей поступал так же. К тому же в правилах дорожного движения указано, что знак "Светофорное регулирование" устанавливается на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах 50-100 м от опасного участка. Водители утверждают, что тройку знаков на мосту замечают уже перед самым носом, когда подъезжают к перекрестку. К тому же знаки на такой высоте плохо видны ночью.

Кстати, дублирующий светофор на пешеходном мосту, по словам Слободяна, дорожники устанавливать не планируют, хотя ранее рассматривали такой вариант. Местные жители утверждают, что этот вопрос так не оставят.

Как сообщал OBOZREVATEL, светофор на перекрестке Чабаны – Гатное впервые установили в декабре 2016 и в течение месяца он успел заслужить скандальную славу, так как стал причиной многих ДТП. Светофор отключили.

8 декабря 2018 года на многочисленные просьбы местных жителей автоматический регулировщик вновь включили. Работать он будет временно, до строительства и запуска двух дорожных развязок.

В связи с многочисленными жалобами на работу светофора, глава Киевской областной администрации Александр Терещук взял проблему под свой контроль. Он также подчеркнул, что светофор на перекрестке необходим и убирать его не будут.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал