Температурный контроль на въездах в Киев: как обстоят дела на дорогах. Фото и видео

На въездах в Киев со стороны Борисполя и Броваров по состоянию на утро 6 апреля полицейские не измеряли гражданам температуру из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Это выяснил журналист OBOZREVATEL. По словам патрульных, никаких указаний об обязательном скрининге они не получали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Въезд в Киев

КПП продолжали свою работу в режиме контроля нарушений правил дорожного движения и проверки грузовых авто.

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 6 апреля между областями Украины заработают контрольно-пропускные пункты, которые, в рамках усиления карантинных мероприятий из-за коронавируса, будут осуществлять не только проверку документов, но и температурный скрининг. Но о городах речь не шла.

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Въезд в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 267, 12 человек вылечилось, четверо – умерли.

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