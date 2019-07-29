Температура будет падать ежедневно: появился прогноз погоды в Киеве на неделю

В Киеве 29 июля будет жаркая и солнечная погода, температура воздуха составит около +30. Со вторника она начнет портиться, будут дожди и грозы.

Температура будет постепенно снижаться на несколько градусов каждый день. 30 июля ночью, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, будет 15...17 и дождь с грозой. Днем осадки не прекратятся, воздух нагреется до 24...26 градусов.

31 июля без дождя, ночью около 17, днем – до 24...26. В первый день августа ночью будет всего 10-12, а днем – 22-24 градуса.

Погода в Украине Укргидрометцентр

2 августа в столицу вернутся незначительные дожди. Ночью ожидается +14, а днем – 22-24 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, постепенное похолодание с 30 июля затронет всю Украину. К выходным 3 и 4 августа станет намного прохладнее.

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