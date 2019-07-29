Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Температура будет падать ежедневно: появился прогноз погоды в Киеве на неделю

761 Читать материал на украинском

В Киеве 29 июля будет жаркая и солнечная погода, температура воздуха составит около +30. Со вторника она начнет портиться, будут дожди и грозы.

Температура будет постепенно снижаться на несколько градусов каждый день. 30 июля ночью, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, будет 15...17 и дождь с грозой. Днем осадки не прекратятся, воздух нагреется до 24...26 градусов.

31 июля без дождя, ночью около 17, днем – до 24...26. В первый день августа ночью будет всего 10-12, а днем – 22-24 градуса.

Новости
Жара по всей Украине: синоптики рассказали, где ждать дождей
Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

2 августа в столицу вернутся незначительные дожди. Ночью ожидается +14, а днем – 22-24 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, постепенное похолодание с 30 июля затронет всю Украину. К выходным 3 и 4 августа станет намного прохладнее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel