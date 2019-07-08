Телемост с пропагандистами: в Киеве собрался митинг под телеканалом

В Киеве 8 июля под стенами телеканала NewOne собралась акция протеста, связанная с анонсированным совместным эфиром с российским пропагандистским СМИ "Россия 1".

Для участия в акции пришли гражданские активисты, журналисты и политики, в том числе музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, передает источник OBOZREVATEL с места событий.

Люди пришли с плакатами "Не телемост, а телемина". Митинг под названием "Нет – информационной оккупации Украины" организовала партия "Голос", также на 20:00 под телеканалом запланирована акция других организаторов ("Идем на телемост!").

Акция под каналом Фото Артема Белого

Люди устроили протест Фото Артема Белого

Вакарчук на акции Фото Артема Белого

Кроме этого, в 14:00 партия "Национальный корпус" анонсировала акцию "Надо поговорить" под Офисом Президента.

"Требование к Владимиру Зеленскому – за 24 часа дать адекватный ответ на подготовку кремлевского информационного шабаша", – заявили на странице акции в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Они апеллировали к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверили, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Против телемоста выступили политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Нацкорпус".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал не паниковать из-за предстоящего телемоста.

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