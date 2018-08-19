МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
LadyCity
Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
Все статьи автора

Такого нет больше нигде

7.6т

Я привык, что в моем городе каждый год на пару месяцев отключают горячую воду.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе строятся небоскрёбы без единого документа и возводятся ТЦ на месте уникальных археологических раскопок.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе на половине улиц уже давно нет дорожной разметки, а асфальт на одном и том же месте перекладывают по много раз в год.

Такого нет нигде больше, но мне говорят что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе уже много лет огромный район круглые сутки смердит как общественный туалет.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это нормально и я верю.

Я почти уже привык, что в моем городе от обыкновенного дождя тонут машины, подземные переходы и целые улицы.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Новости
Киевские чиновники сильно раздражают кого-то там наверху

Так вот!

Я не верю.

Я знаю, что это все не норма.

Я уверен, что все это можно изменить к лучшему имея желание.

Мне не комфортно жить в городе, где месяцами нет горячей воды, где от дождя - потоп, а в районе на 300 тысяч населения круглосуточно воняет какашками.

Думаю, я такой не один.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Алексея Давиденко
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
5
Смешно
6
Интересно
29
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кажется, я знаю чем воняет! Это смрад от дряни типа Пигин, Зольдатик и прочих Монь - истинно кацапский дух! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Это Цеевропа!!! Привыкай, детка!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
7
Soin Sergii
Soin Sergii
Малахов Егор, А скоро будет нечем и перестанет вонять. Ох и хитрецы, эти россияне.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Пигин Макс, так и есть..в расее срут прямо из окон квартир высунув жопу...
Показать комментарий полностью
Ответить
9
0

Наши блоги