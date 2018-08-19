Я привык, что в моем городе каждый год на пару месяцев отключают горячую воду.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе строятся небоскрёбы без единого документа и возводятся ТЦ на месте уникальных археологических раскопок.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе на половине улиц уже давно нет дорожной разметки, а асфальт на одном и том же месте перекладывают по много раз в год.

Такого нет нигде больше, но мне говорят что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе уже много лет огромный район круглые сутки смердит как общественный туалет.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это нормально и я верю.

Я почти уже привык, что в моем городе от обыкновенного дождя тонут машины, подземные переходы и целые улицы.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Так вот!

Я не верю.

Я знаю, что это все не норма.

Я уверен, что все это можно изменить к лучшему имея желание.

Мне не комфортно жить в городе, где месяцами нет горячей воды, где от дождя - потоп, а в районе на 300 тысяч населения круглосуточно воняет какашками.

Думаю, я такой не один.