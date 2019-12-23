Svitlo concert представит в Киеве новогодний джаз

Перед Новым Годом вместе соберутся музыканты из Лос-Анджелеса и Киева, чтобы подарить свет и тепло новогоднего настроения и тот самый настоящий рождественский джаз.

Самые волшебные композиции зазвучат в огнях гирлянд, а снежинки за окном будут приплясывать в ритм всеми любимой композиции "Let it snow".

Подарите себе и своим близким незабываемый зимний вечер, наполнив его настоящим новогодним настроением!

Дата: 24 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 29 декабря, 30 декабря

Время: 19.00

Где: Киев, ул. Саксаганского, 9 (Дом кино)

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