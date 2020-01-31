"Светло и чисто!" Фото из киевского госпиталя времен Первой мировой войны тронули сеть

В сети появились впечатляющие архивные фото из киевского военного госпиталя времен Первой мировой войны (1914 – 1918 год). Они тронули пользователей, которые начали активно комментировать пост.

На кадрах изображены жители города и всей тогда еще Российской империи, которые получили ранения во время боев и проходили лечение в заведении. Снимки разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Киевляне и жители Российской империи, получившие ранения в ходе боев Первой мировой войны, проходят лечение и реабилитацию в киевском военном госпитале", – говорится в посте.

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать пост, восхищаясь снимками.

"Редкие фото!", "Все чисто и аккуратно", "Сильные фото, но думается, что здесь офицерский состав лечится, хотя...", "Какая везде чистота", "Кафель на полах все еще тот же", "Какие светлые ( много больших окон) и просторные помещения", "Ценные фотографии", – написали они.

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Киевский госпиталь времен Первой мировой войны Клуб коренного киевлянина

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Скриншот

Комментарии пользователей сети Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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