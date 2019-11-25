Суд запретил Киевсовету принимать решения по скандальному участку

21.11.19 Хозяйственной суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска ООО "Стройинформ" и запретил исполнительному органу киевского горсовета совершать любые действия по фактическому изъятию земельного участка площадью 0,22 га на ул. Мечникова, 7Б в Печерском районе г.. Киева, и проводить любые организационно-правовые действия, связанные с исполнением решения №220 / 7783 "Об отказе в восстановлении ООО" Стройинформ "договора аренды земельного участка от 13.07.2004 №698" , принятого на пленарном заседании IX сессии Киевского городского совета VIII созыва 14.11.2019., в том числе совершать действия по государственной регистрации прав, внесение сведений в Государственный земельный кадастр, в частности о прекращении права аренды ООО "Стройинформ" на земельный участок, кадастровый номер: 8000000000: 82: 026: 0013.

"Согласно предписаний в 33 Закона Украины "Об аренде земли" для продления срока аренды действия договора, в адрес Киевского городского совета был направлен проект соответствующего дополнительного соглашения. По сегодняшний день мы ответа не получили, следовательно, по закону, договор считается автоматически продленным", - уверяет представитель застройщика ООО" Стройинформ" Наталья Дюнкова.

Напомним, что 14.11.19 на пленарном заседании Киевсовета было принято незаконное решение об отказе в возобновлении договора аренды по ул. Мечникова, 7Б. Автором решение о невозобновлении договора аренды стала депутат Киевсовета Манойленко Наталья.

На сегодня участок по адресу по Мечникова 7Б, является частью аварийно опасного Кловского оврага. В связи с принятием Киевским городским советом неправомерного решения, пока были приостановлены все работы по укреплению склона и реконструкции городской ливневой канализации. На площадке обнаженные на глубину 5 метров сваи подпорной стенки, вырыт огромный котлован, заброшенная буровая установка и другая специализированная техника.

Так что работы по укреплению склона были принудительно остановлены, все это могло привести к необратимым последствиям - техногенной катастрофы в результате того, что наполовину срезан и не полностью укрепленный склон Кловского Яра может просто "съехать" вниз прямо на ул. Мечникова. И виновниками возможной катастрофы является инициатор дерзкого проекта решения - Наталья Манойленко, которая подстрекала своих коллег голосовать против укрепления склона. Ни один из них не понимает последствий остановки работ.

Кроме того, с 14 по 24 ноября 2019 года, и до момента, пока будут приостановлены важные работы по укреплению склона - ООО "Стройинформ" несет ежедневные убытки в размере более 50 000 грн.,связанные с простоем различной тяжелой техники по укреплению склона и реконструкции ливневой канализации. Компенсацию всех затрат за вынужденный простой, а это порядка 500 000 грн., ООО "Стройинформ" планирует взыскать через суд с виновника - депутата Кииврады Манойленко Натали.

Меры обеспечения иска ООО "Стройинформ" в Киевский городской совет были приняты через суд, как средство предотвращения возможных нарушений имущественных прав или охраняемых законом интересов юридического лица и является гарантией недопущения безосновательного нарушения прав к рассмотрению дела по существу в суде.

Постановление об обеспечении иска вступает в законную силу в день его принятия есть, с 21.11.2019, подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства в соответствии с ч. 1 ст.155 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

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