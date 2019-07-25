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"Стыдно перед пацанами": в сети разгорелся спор из-за неприятного инцидента с воином ВСУ

1.1т Читать материал на украинском

В Киеве украинский воин, защищавший Донбасс от российских наемников, не захотел ехать в маршрутке по УБД.

Ситуацию на своей странице в Facebook описал украинский журналист и блогер Тим Златкин. Неприятный инцидент вызвал споры в сети.

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"Сейчас на Дарнице в маршрутке пацан передал 16 грн за проезд. Рядом его девушка возмутилась: - Почему не 8? У тебя же УБД! Он цыкнул на неё и оба молча отвернулись. Я долго наблюдал за ним, как он смотрит вниз и прячет взгляд от посторонних. Так глаза и не поднял. День, когда нам стыдно, настал", – рассказал Златкин.

Мнения о произошедшем разделились: так одни пожалели парня, выразив уважение, а другие объяснили ситуацию нежеланием воина провоцировать ссору.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Я в маршрутках никогда не показываю. Нет не стыдно. Просто не хочу ни с кем ругаться", "Не накручивай - не стыдно. Я тоже в маршрутке оплачиваю", "Пздц... дожили... стыдно перед пацанами", "Участники боевых действий должны себя уважать, в конце концов! С какой стати опускать глаза?! Люди это заслужили!" – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мать погибшего воина выгнали из маршрутки

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Киев
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
стыдно быть карателем
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Mega Death
Mega Death
У карателя совесть проснулась?)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скоро вас развешивать на столбах начнут, как новогодние гирлянды.
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