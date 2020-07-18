Студента, пострадавшего от взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали, – Кличко

Жизнь столицы 12:40, 18.07.2020

Студента, пострадавшего вчера вечером в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Его состояние сейчас стабильное. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро" Шулявская ", прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", – написал Кличко.

Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушения - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", – отметил Виталий Кличко.

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