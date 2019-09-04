Строят 26 лет: появились новые фото долгожданного моста через Днепр в Киеве

Центр транспортных стратегий опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, который начали строить еще 26 лет назад.
Кадры разметил ЦТС на своем сайте. На арке уже почти полностью разобраны временные опоры (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).
В дальнейшем арки и консольные плиты моста будут соединены вантами. После чего временные опоры демонтируют окончательно.
Подольский мостовой переход
ЦТС
Так, Подольский мостовой переход начали сооружать еще в 1993 году через реку Днепр и рукав Десенка. Он должен включать два яруса, в том числе для движения автомобилей и метро.
Появились фото долгожданного моста через Днепр в Киеве
ЦТС
ЦТС опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве
ЦТС
Его начали строить еще 26 лет назад
ЦТС/Юлия Демченко
На арке уже почти полностью разобраны временные опоры
ЦТС
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2005 года говорилось о том, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр на участке "Киевский вокзал – Дарница" будет закончено в 2007 году.
Годом позже появилась информация о том, что работы на мосте ведутся круглосуточно.
Уже в 2008-ом киевский городской глава Леонид Черновецкий поручил ускорить возведение сооружения.
Позже, в 2011-ом, глава КГГА Александр Попов заявил, что Подольско-Воскресенский мостовой переход сдадут в эксплуатацию до конца года.
Киевский городской совет решил выделить коммунальной корпорации "Киевавтодор" 50 млн гривен на строительство моста в 2011 году.
А уже в 2019 году мэр Киева Виталий Кличко показал, как Подольско-Воскресенский мост освобождают от ржавых временных опор.
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