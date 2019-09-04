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4 сентября • обновлено в 13:22
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/ Жизнь столицы

Строят 26 лет: появились новые фото долгожданного моста через Днепр в Киеве

1.5т Читать материал на украинском

Центр транспортных стратегий опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, который начали строить еще 26 лет назад.

Кадры разметил ЦТС на своем сайте. На арке уже почти полностью разобраны временные опоры (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

В дальнейшем арки и консольные плиты моста будут соединены вантами. После чего временные опоры демонтируют окончательно.

Подольский мостовой переход

Подольский мостовой переход

ЦТС

Так, Подольский мостовой переход начали сооружать еще в 1993 году через реку Днепр и рукав Десенка. Он должен включать два яруса, в том числе для движения автомобилей и метро.

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Появились фото долгожданного моста через Днепр в Киеве

Появились фото долгожданного моста через Днепр в Киеве

ЦТС

ЦТС опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве

ЦТС опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве

ЦТС

Его начали строить еще 26 лет назад

Его начали строить еще 26 лет назад

ЦТС/Юлия Демченко

На арке уже почти полностью разобраны временные опоры

На арке уже почти полностью разобраны временные опоры

ЦТС

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Питон Каа
Питон Каа
А что по поводу этого моста думает Медовар? Не опасно, не...?
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Батонов Иван
Батонов Иван
Грунты сложные, плюс подземные карстовые пещеры. Немцы пытались там бурить, но буровая провалилась в этом самом месте. С нее сигнальный маяк все еще сигналы посылает. Я бы по этому мосту только с парашютом.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
26 лет? Вы не торопитесь, иначе обгоните строителей египетских пирамид.
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