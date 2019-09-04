Строят 26 лет: появились новые фото долгожданного моста через Днепр в Киеве

Центр транспортных стратегий опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, который начали строить еще 26 лет назад.

Кадры разметил ЦТС на своем сайте. На арке уже почти полностью разобраны временные опоры (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

В дальнейшем арки и консольные плиты моста будут соединены вантами. После чего временные опоры демонтируют окончательно.

Подольский мостовой переход ЦТС

Так, Подольский мостовой переход начали сооружать еще в 1993 году через реку Днепр и рукав Десенка. Он должен включать два яруса, в том числе для движения автомобилей и метро.

Появились фото долгожданного моста через Днепр в Киеве ЦТС

ЦТС опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве ЦТС

Его начали строить еще 26 лет назад ЦТС/Юлия Демченко

На арке уже почти полностью разобраны временные опоры ЦТС

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