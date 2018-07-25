Столицу затопило: Киев "стал" в гигантских пробках

По причине сильного ливня в Киеве на дорогах образовались масштабные заторы.

Согласно данным сервиса Google Maps, буквально "стоит" весь центр Киева.

Так, масштабные заторы наблюдаются на Бессарабке, бул. Т. Шевченко, улицах Л. Толстого, Б. Хмельницкого, Владимирской, Крещатике и Сечевых Стрельцов.

Практически парализовано движение на ул. Прорезной, М. Грушевского и Владимирском спуске. Сильно затруднено движение на ул. Набережно-Крещатицкой, Набережно-Луговой и Новоконстантиновской, Сырецкой, Петропавловской и О. Телиги.

Также "стоят" пр. Победы, ул. Борщаговская, Саксаганского, В. Чорновола, Воздухофлотский проспект, Большая Житомирская, Павловская.

Большой затор на Южном мосту. При этом на Левом берегу столицы движение практически не осложнено, за исключением участка от Гидропарка до станции метро "Дарница".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень с грозой, который затопил улицы.