Степанов назвал возможные варианты размещения госпиталей для COVID-19 в Киеве

В Киеве рассматривают два варианта решения возможной проблемы с переполненными койками для больных коронавирусом. Один из них – развернуть временные госпитали на территории Дворца спорта или Выставочного центра.

Согласно расчетам киевских властей, на это понадобится 245 миллионов гривен. О этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга 30 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, для лечения 500 больных в мобильном госпитале необходимо 200 медиков. При этом существует более экономное решение.

"Нами достигнута полностью договоренность о привлечении медицинских учреждений Академии медицинских наук, расположенных на территории города Киева для того, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь больным не ковидом, а другими болезнями. Общее количество пациентов, которым они могут предоставлять такую ​​помощь – более четырех тысяч", – рассказал Степанов.

Таким образом, одну из больниц в Киеве можно будет разгрузить и полностью переоборудовать для больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, больными коронавирусом в Украине занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч – почти половина. Все эти люди имеют COVID-19 средней тяжести или тяжелое течение болезни.