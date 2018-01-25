Стенд часовни УПЦ МП в центре Киева демонтировали и выбросили на помойку

Представители организаций "С14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в Киеве.
Об этом сообщает сообщество "С14" на своей странице в Facebook.
Активисты с помощью циркулярной пилы демонтировали борд из-за того, что УПЦ МП, убеждены они, самовольно захватила землю и построила на ней часовню.
"Пришли к самозахваченной Моспархатом земли у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж", - говорится в сообщении.
Конструкцию активисты отнесли на помойку.
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