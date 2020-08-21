Старинный киоск возле легендарного стадиона в Киеве показали на архивном фото

В сети показали раритетное фото старинного киоска у легендарного стадиона "Динамо" в Киеве.

Снимок датирован 1930-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на кадре видно небольшое здание с окном в центре, вокруг которого размещены различные старинные узоры.

Старенький киоск в Киеве у стадиона "Динамо" Facebook/Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядит легендарный столичный стадион "Динамо" в современности.

Стадион "Динамо" в Киеве в современности kyivmaps.com

Напомним, что стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского – футбольный стадион, домашняя арена клуба "Динамо" (Киев). Был назван в честь наставника команды – Валерия Лобановского. По количеству мест является вторым крупнейшим стадионом столицы после Национального спорткомплекса "Олимпийский".

Легендарное сооружение расположено на улице Михаила Грушевского, 3, возле станции метро "Майдан Незалежности". Комплекс стадиона "Динамо" является памятником архитектуры и истории местного значения.

Раритетный киоск в столице Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева. Они датированы 1990-м годом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся