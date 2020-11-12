Стала известна стоимость COVID-палаты в "Феофании", где лечат Зеленского

Минимальная стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы "Феофания" для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки.

Как сообщили OBOZREVATEL в больнице, где на стационаре находится президент Украины Владимир Зеленский, в эту сумму включено лечение.

"По протоколу – это 7,8 тысяч гривен", – рассказали в медучреждении, при этом не уточнив, как именно распределяются средства.

Добавим, быстрый тест на COVID-19 в "Феофании" стоит 500 гривен, а тест "в реальном времени" – 1,5 тысячи гривен.

Отметим, что цены на некоторые услуги в государственной больнице могут достигать более 30 тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".

Их разместили в изолированных палатах со специальной связью, рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.