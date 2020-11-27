Стало известно, как пройдут новогодние праздники для детей в Киеве

Глеб Иванов Жизнь столицы 16:27, 27.11.2020

Новогодние праздники в детских садах и школах Киева пройдут без присутствия родителей и гостей.

Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом", – подчеркнул он.

Кличко добавил, что надеется на понимание родителей и на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков.

"Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!" – подчеркнул мэр.

Как писал OBOZREVATEL, на Софийской площади будет установлена елка к Новому году, однако из-за пандемии COVID-19 в Киеве не будут проводить рождественскую ярмарку, а локации распределят по городу.

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Кияни Жизнь столицы

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