Стало известно, как пройдут новогодние праздники для детей в Киеве
Новогодние праздники в детских садах и школах Киева пройдут без присутствия родителей и гостей.
Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом", – подчеркнул он.
Кличко добавил, что надеется на понимание родителей и на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков.
"Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!" – подчеркнул мэр.
Как писал OBOZREVATEL, на Софийской площади будет установлена елка к Новому году, однако из-за пандемии COVID-19 в Киеве не будут проводить рождественскую ярмарку, а локации распределят по городу.