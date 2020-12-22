Центральный автовокзал Киева изменится после ремонта. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:07, 22.12.2020 Обновлено: 13:34, 22.12.2020

После ремонта Центрального автовокзала Киева появится несколько новых локаций для пассажиров.

Как сообщает Киевпассервис, внутренний интерьер здания серьезно изменится.

На автовокзале модернизируют кассы для продажи билетов. Кроме того, внутри здания, где раньше находились только несколько магазинов, оборудуют фудкорт.

В здании появится фудкорт.
Facebook Киевпассервис
Отремонтируют и модернизуют кассы по продаже билетов.
Facebook Киевпассервис

После окончания ремонтных работ, в помещении появятся эскалаторы и лифты, маркет-зона, новый отель, а также зона повышенного комфорта для ожидания рейсов. В Киевпассервисе отметили, что за безопасностью внутри автовокзала будет следить собственная охрана.

Новый зал ожидания рейсов.
Facebook Киевпассервис

Сообщается, что проект модернизации оценивается примерно в 2 миллионов евро. Ожидается, что ремонт закончится в марте 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте завершился аукцион по продаже Киевпассервиса, в составе которого Центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 млн гривен. Победителем аукциона стало ООО "Бастион-групп".

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